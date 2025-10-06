Медведев вышел в 1/8 финала в Шанхае и сыграет с Тьеном на втором турнире подряд

Даниил Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Шанхае.

Россиянин победил №20 мирового рейтинга Алехандро Давидовича-Фокина со счетом 6:3, 7:6(5), их баланс по личным встречам стал 6:1. Он также выиграл у соперника из топ-20 четвертый матч подряд.

На «Мастерсе» Медведев сыграет в 1/8 финала впервые с мая, когда он дошел до этой стадии в Риме.

Россиянин также вторую неделю подряд встретится с 36-й ракеткой мира Лернером Тьеном – в Пекине Медведев снялся с полуфинала из-за судорог при счете 7:5, 5:7, 0:4.