Медведев вышел в 1/8 финала в Шанхае и сыграет с Тьеном на втором турнире подряд
Даниил Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Шанхае.
Россиянин победил №20 мирового рейтинга Алехандро Давидовича-Фокина со счетом 6:3, 7:6(5), их баланс по личным встречам стал 6:1. Он также выиграл у соперника из топ-20 четвертый матч подряд.
На «Мастерсе» Медведев сыграет в 1/8 финала впервые с мая, когда он дошел до этой стадии в Риме.
Россиянин также вторую неделю подряд встретится с 36-й ракеткой мира Лернером Тьеном – в Пекине Медведев снялся с полуфинала из-за судорог при счете 7:5, 5:7, 0:4.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
