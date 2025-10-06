У «Спартака» нет согласованной кандидатуры на место Станковича – Кахигао пытается договориться с несколькими тренерами. Необходимость увольнения серба в клубе понимают (Metaratings)

«Спартак» пока не утвердил кандидатуру нового тренера.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил , что Деян Станкович остался во главе команды после заседания совета директоров клуба,

Прежде появилась информация , что на этой встрече руководства сербский специалист может быть уволен.

По данным Metaratings, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао пытается договориться с несколькими кандидатами на пост главного тренера команды. Финальной и согласованной кандидатуры, которая устраивает совет директоров, пока нет.

На данный момент в клубе существует понимание о необходимости расставания с сербским тренером.

Станкович возглавил «Спартак » в мае 2024 года. 25 мая 2025 года стороны продлили контракт до лета 2027-го.

После 11 туров команда Станковича набрала 18 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ .