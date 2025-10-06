  • Спортс
  • У «Спартака» нет согласованной кандидатуры на место Станковича – Кахигао пытается договориться с несколькими тренерами. Необходимость увольнения серба в клубе понимают (Metaratings)
У «Спартака» нет согласованной кандидатуры на место Станковича – Кахигао пытается договориться с несколькими тренерами. Необходимость увольнения серба в клубе понимают (Metaratings)

«Спартак» пока не утвердил кандидатуру нового тренера.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что Деян Станкович остался во главе команды после заседания совета директоров клуба, 

Прежде появилась информация, что на этой встрече руководства сербский специалист может быть уволен.

По данным Metaratings, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао пытается договориться с несколькими кандидатами на пост главного тренера команды. Финальной и согласованной кандидатуры, которая устраивает совет директоров, пока нет.

На данный момент в клубе существует понимание о необходимости расставания с сербским тренером.

Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года. 25 мая 2025 года стороны продлили контракт до лета 2027-го.

После 11 туров команда Станковича набрала 18 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
