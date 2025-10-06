Ларионов о 2:4: «При всем уважении к «Локомотиву», они не заслуживали победу. СКА доминировал. В этом вся боль, когда мы выложились, пропустили голы»

Игорь Ларионов считает, что «Локомотив» не заслужил победу над СКА.

Ярославская команда обыграла петербургскую со счетом 4:2 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ.

– Поздравляю соперника с победой. Нашим ребятам слова благодарности за тот хоккей, который показали. Были близки к тому, чтобы спасти матч, но удача пока не поворачивается к нам лицом. Остается верить и не опускать руки, с поднятой головой двигаться дальше. По‑другому в этом бизнесе, индустрии не бывает ничего.

– Почему быстро пропускаете после своего гола?

– Не стал бы говорить о расслабленности. Вся игра была на одном дыхании, не хочется ни на кого показывать пальцем, не хватило концентрации.

Мы дарим сопернику победы. При всем уважении к «Локомотиву », они не заслуживали победу. СКА доминировал. В этом вся боль, когда мы выложились, пропустили голы. То, что забивает «Локомотив», мы не забиваем… Нам этого не хватает.

– У вас дебютировали Лутфуллин и Недопекин. Как оцените их игру?

– Непростая игра – сразу выйти против действующего чемпиона. Мальчишки перед игрой были подготовлены, сказали им, что это просто игра, не надо рисовать картинку, что это грозная команда – обычный коллектив, – сказал главный тренер СКА .