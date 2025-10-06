  • Спортс
  • Мать Карпина о школе: «Две девчонки подрались из-за него, потаскали друг друга за волосы. Я у классной руководительницы спрашиваю: «А меня почему вызвали? Валерка-то мой не участвовал»
62

Мать Карпина о школе: «Две девчонки подрались из-за него, потаскали друг друга за волосы. Я у классной руководительницы спрашиваю: «А меня почему вызвали? Валерка-то мой не участвовал»

Мама Карпина рассказала, что Валерий пользовался женским вниманием в школе.

Своими воспоминаниями мать главного тренера «Динамо» и сборной России поделилась в проекте «Классный футболист», посвященном школьным годам звезд российского футбола.

По ее словам, Карпин был обаятельным, уверенным и открытым, а однажды в школе из-за него произошла драка между девочками.

«Как-то раз меня вызвали в школу. Две девчонки в классе подрались из-за Валеры – соплюшки еще, но у всех у нас была любовь! Потаскали друг друга за волосы.

Я у классной руководительницы спрашиваю: «А меня вы почему вызвали? Валерка-то мой не участвовал...» – сказала Светлана Анатольевна.

Мать Карпина о тренере: «Сын очень добрый, но правдолюб, справедливость – его больной конек. Даже я ему говорю: «Господи, ну попридержи ты свой язык!»

80сегодня, 12:12
