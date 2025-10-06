Мать Карпина о школе: «Две девчонки подрались из-за него, потаскали друг друга за волосы. Я у классной руководительницы спрашиваю: «А меня почему вызвали? Валерка-то мой не участвовал»
Мама Карпина рассказала, что Валерий пользовался женским вниманием в школе.
Своими воспоминаниями мать главного тренера «Динамо» и сборной России поделилась в проекте «Классный футболист», посвященном школьным годам звезд российского футбола.
По ее словам, Карпин был обаятельным, уверенным и открытым, а однажды в школе из-за него произошла драка между девочками.
«Как-то раз меня вызвали в школу. Две девчонки в классе подрались из-за Валеры – соплюшки еще, но у всех у нас была любовь! Потаскали друг друга за волосы.
Я у классной руководительницы спрашиваю: «А меня вы почему вызвали? Валерка-то мой не участвовал...» – сказала Светлана Анатольевна.
Мать Карпина о тренере: «Сын очень добрый, но правдолюб, справедливость – его больной конек. Даже я ему говорю: «Господи, ну попридержи ты свой язык!»
