Каннаваро возглавил сборную Узбекистана вместо Кападзе, выведшего команду на ЧМ-2026
Фабио Каннаваро стал главным тренером сборной Узбекистана.
52-летний специалист сменил на посту главного тренера Тимура Кападзе, с которым команда вышла на ЧМ-2026.
Итальянский тренер ранее работал в «Динамо» из Загреба, который возглавлял с декабря 2024 года по апрель 2025 года.
Кроме того, до этого Фабио Каннаваро также тренировал «Удинезе» и «Беневенто».
В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем «Золотого мяча» в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира
Каннаваро повезет Узбекистан на ЧМ-2026. Убирают тренера без поражений
