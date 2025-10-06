Каннаваро возглавил сборную Узбекистана вместо Кападзе, выведшего команду на ЧМ-2026

Фабио Каннаваро стал главным тренером сборной Узбекистана.

52-летний специалист сменил на посту главного тренера Тимура Кападзе , с которым команда вышла на ЧМ-2026.

Итальянский тренер ранее работал в «Динамо » из Загреба, который возглавлял с декабря 2024 года по апрель 2025 года.

Кроме того, до этого Фабио Каннаваро также тренировал «Удинезе» и «Беневенто».

В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем «Золотого мяча» в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира

Каннаваро повезет Узбекистан на ЧМ-2026. Убирают тренера без поражений