Министр по делам веры и общин Миатта Фанбулле: «Невилл прав, нас пытаются разделить. 15 лет уровень жизни не менялся, и из-за этого появляются попытки внести раскол, обвинить других»

Министр по делам веры и общин Миатта Фанбулле поддержала Гари Невилла.

«Я думаю, он абсолютно прав, что сейчас есть люди, которые пытаются нас разделить.

Мы уже видели эту схему раньше. У людей во всех наших сообществах жизнь сейчас очень тяжелая. Я провела много времени, обходя наши сообщества, разговаривая с людьми. Люди измотаны.

На протяжении полутора десятилетий уровень жизни не двигался с мертвой точки, и люди видели, как их сообщества притесняются. И тогда появляются люди, которые пытаются внести раскол, пытаются винить других, пытаются раздуть напряженность», – сказала министр в эфире ITV.

Когда ей указали на то, что нападение на синагогу в Манчестере совершил не «злой белый мужчина средних лет», уроженка Либерии ответила: «Мы видим раскол, и он не сосредоточен в какой-то одной группе. Мы видим его во всех общинах, но подавляющее большинство людей – это приличные, толерантные, гостеприимные люди, которые не хотят, чтобы подобное делалось от их имени. И нам, как правительству, нужно нацеливаться на тех, кто сознательно вносит раскол, разжигает напряженность и ненависть, и выкорчевывать это. И в то же время нам нужно выполнять работу по сближению наших общин».

Невилл осудил кампанию по развешиванию флагов Англии и Великобритании на фонарных столбах: «Нас настраивают друг против друга – в основном злые белые мужчины среднего возраста»