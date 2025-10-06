Макдэвид продлил контракт с «Эдмонтоном» на 2 года. Кэпхит – 12,5 млн долларов

Коннор Макдэвид продлил контракт с «Эдмонтоном».

Клуб НХЛ объявил о подписании нового соглашения с 28-летним нападающим.

Контракт рассчитан на два года. Средняя зарплата игрока за сезон составит 12,5 миллиона долларов.

Макдэвид выступает за канадскую команду с 2015 года. В прошлом регулярном сезоне НХЛ он провел 67 матчей и набрал 100 (26+74) очков. В рамках плей-офф на его счету 22 игры и 33 (7+26) очка.