Станковича сегодня могут уволить из «Спартака» («СЭ»)

Деян Станкович близок к отставке из «Спартака».

Сегодня, 6 октября, на заседании совета директоров московского клуба с высокой долей вероятности может быть принято решение об увольнении главного тренера команды, сообщил «Спорт-Экспресс».

5 октября красно-белые в дерби уступили ЦСКА (2:3) в матче Мир РПЛ .

На данный момент «Спартак» находится на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 18 очков в 11 матчах (5 побед, 3 ничьих и 3 поражения).

В прошлом сезоне команда стала четвертой в таблице с 57 баллами. Деян Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года.

Ничего хорошего со Станковичем в «Спартаке» не будет