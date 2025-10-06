Риндеркнеш второй раз в сезоне обыграл Зверева и третий раз в карьере вышел в 1/8 финала «Мастерса»
54-я ракетка мира Артур Риндеркнеш вышел в 1/8 «Мастерса» в Шанхае.
Он обыграл третью ракетку мира Александра Зверева – 4:6, 6:3, 6:2.
Француз третий раз в карьере и первый в сезоне вышел в 1/8 финала «Мастерса».
Кроме того, Риндеркнеш второй раз в сезоне обыграл Зверева. Ранее он прошел немца в первом круге «Уимблдона». Теперь француз ведет в личке – 2:0.
Вообще это третья победа Артура над топ-10. Все три он одержал в 2025 году.
Дальше он поборется с Иржи Лехечкой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости