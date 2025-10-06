  • Спортс
  У Соболева 44 штрафа за нарушения ПДД на «Гелендвагене» за год в Петербурге – почти на 70 тысяч рублей («Mash на Мойке»)
34

У Соболева 44 штрафа за нарушения ПДД на «Гелендвагене» за год в Петербурге – почти на 70 тысяч рублей («Mash на Мойке»)

Соболев заработал около 70 тысяч рублей штрафов за нарушения ПДД в Петербурге.

Нападающий Александр Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа 2024 года.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», а год с небольшим в Санкт-Петербурге российский футболист получил штрафов за нарушения ПДД на своем «Гелендвагене» почти на 70 тысяч рублей. Первый штраф Соболева – за превышение скорости на – пришел уже через месяц после переезда.

За все время в «Зените» 28-летний форвард получил 44 штрафа, больше всего – за превышение скорости (35 случаев). Также есть проезды на красный свет, движение по полосе для маршруток и нарушения правил парковки.

Напомним, летом 2024 года сообщалось, что на «Гелендвагене» Соболева числится 557 штрафов на 547 000 рублей, за три года на тот момент форвард «Спартака» 450 раз превысил скорость.

Быстров о Соболеве: «Если он машина, то «Запорожец». В Краснодаре играл с пробуксовкой, на велосипеде можно обогнать. С «Оренбургом» бегал как Буратино»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Mash на Мойке»
