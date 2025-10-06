У Соболева 44 штрафа за нарушения ПДД на «Гелендвагене» за год в Петербурге – почти на 70 тысяч рублей («Mash на Мойке»)

Соболев заработал около 70 тысяч рублей штрафов за нарушения ПДД в Петербурге.

Нападающий Александр Соболев перешел в «Зенит » из «Спартака» 30 августа 2024 года.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», а год с небольшим в Санкт-Петербурге российский футболист получил штрафов за нарушения ПДД на своем «Гелендвагене» почти на 70 тысяч рублей. Первый штраф Соболева – за превышение скорости на – пришел уже через месяц после переезда.

За все время в «Зените » 28-летний форвард получил 44 штрафа, больше всего – за превышение скорости (35 случаев). Также есть проезды на красный свет, движение по полосе для маршруток и нарушения правил парковки.

Напомним, летом 2024 года сообщалось , что на «Гелендвагене» Соболева числится 557 штрафов на 547 000 рублей, за три года на тот момент форвард «Спартака» 450 раз превысил скорость.

