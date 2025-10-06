«Идем служить». Президент медиабаскетбольного клуба Sky Club и рэпер Macan получил повестку
Рэпер Macan заявил, что пройдет срочную службу в армии.
Ранее сообщалось, что 23-летний музыкант проигнорировал получение 6 повесток от военкомата. Сегодня он опубликовал селфи с призывного пункта в Москве.
«Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Идем служить», – сообщил артист в своем инстаграме.
Исполнитель является президентом медиабаскетбольного клуба Sky Club, который выступает в Лига Ставок Media Basket.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости