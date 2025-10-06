СКА проиграл 5 из 6 последних матчей, 4 – подряд. Команда Ларионова идет 9-й на Западе
Сегодня команда Игоря Ларионова уступила «Локомотиву» со счетом 2:4 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ.
В шести последних матчах петербуржцы потерпели 5 поражений, 4 из них – подряд. Единственную победу на этом отрезке они одержали в игре с «Сочи» (4:2).
СКА занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков. Дальше команда Ларионова проведет два матча подряд с «Автомобилистом» – они состоятся 8 и 13 октября.
