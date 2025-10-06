Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Преданность Коннора команде и городу превосходит только его стремление вернуть Кубок Стэнли нашим болельщикам»
В «Эдмонтоне» прокомментировали продление контракта с Коннором Макдэвидом.
Сегодня капитан «Ойлерс» подписал двухлетнее соглашение с кэпхитом 12,5 миллиона долларов.
«Преданность Коннора нашей команде и нашему городу превосходит только его исключительная нацеленность на то, чтобы вернуть Кубок Стэнли болельщикам «Эдмонтон Ойлерс», – сказал генеральный менеджер клуба Стэн Боумэн.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
