  • Никишина и Порядина внесли в базу «Миротворца». Хоккеисты награждали ветеранов СВО по итогам конкурса на силу и точность броска в 2023-м
21

Никишина и Порядина внесли в базу «Миротворца». Хоккеисты награждали ветеранов СВО по итогам конкурса на силу и точность броска в 2023-м

Александр Никишин и Павел Порядин попали в базу «Миротворца».

По информации ТАСС, российские хоккеисты в декабре 2023 года награждали ветеранов СВО по итогам конкурса на силу и точность броска. Это послужило поводом для включения в базу украинского ресурса.

Тогда Никишин выступал за СКА, сейчас 24-летний хоккеист представляет «Каролину» в НХЛ. По ходу карьеры он также играл за «Спартак».

За шесть сезонов в FONBET чемпионате КХЛ Никишин провел 323 матча с учетом плей-офф и набрал 192 (62+130) очка при показателе полезности «плюс 79».

29-летний Порядин всю карьеру играет в КХЛ. На счету нападающего 534 матча и 291 (140+151) очко в матчах регулярного чемпионата и Кубка Гагарина за «Нефтехимик» и «Спартак».

Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
