  Невилл осудил кампанию по развешиванию флагов Англии и Великобритании на фонарных столбах: «Нас настраивают друг против друга – в основном злые белые мужчины среднего возраста»
Невилл осудил кампанию по развешиванию флагов Англии и Великобритании на фонарных столбах: «Нас настраивают друг против друга – в основном злые белые мужчины среднего возраста»

Гари Невилл выступил против развешивания флагов Англии и Великобритании.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» осудил участников кампании Operation Raise Colours, которая, по словам ее сторонников, призвана поднять национальный дух и подчеркнуть патриотизм. Люди по всей стране вешают полотна с крестом Святого Георгия и Юнион Джек на уличные фонарные столбы, балконы и другие объекты, расположенные в общественных местах.

Тренд усилился на фоне нападения на синагогу в Манчестере и других эпизодов, связанных с социальным напряжением. Существует мнение, что эта кампания является отражением антииммигрантских настроений, к тому же организаторы получали пожертвования от Britain First – политической партии, считающейся ультраправой.

«Забавно, на одной из моих строительных площадок на прошлой неделе повесили флаг Юнион Джек, и я сразу его снял.

Создаваемая разобщенность отвратительна. В основном ее создают злые белые мужчины среднего возраста, которые точно знают, что делают. Я играл за свою страну 85 раз, я люблю свою страну. Я люблю Манчестер и Англию, но я занимаюсь строительством в этом городе уже 15-20 лет, и никто не вешал Юнион Джек в последние 15-20 лет, так почему это происходит сейчас?

Очевидно, это послание всем, что есть что-то, что кое-кому не нравится. Нас всех настраивают друг против друга. Все эти идиоты, которые там распространяют ненависть в любой форме и оскорбления в любой форме, – мы должны перестать их продвигать», – сказал Невилл в ролике, который выложил в LinkedIn.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoГари Невилл
Политика
logoМанчестер Юнайтед
logoСборная Англии по футболу
