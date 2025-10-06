Бывший вице-президент «Газпромбанка» Некрасов стал гендиректором «Спартака». Малышев остался в совете директоров
Малышев продолжит работу в совете директоров клуба и будет советником нового генерального директора. Отмечается, что изменения связаны с семейными обстоятельствами.
«С лета 2023 года под его началом были проведены значительные изменения в спортивном и коммерческом блоках клуба, приняты к исполнению масштабные инфраструктурные проекты, преобразован стадион «Лукойл Арена» и обновлена программа матчдэй.
Клуб благодарит Олега Александровича за плодотворную работу на посту гендиректора и желает удачи в дальнейшей деятельности в составе совета директоров!» – говорится в заявлении клуба.
Новым генеральным директором «Спартака» назначен Сергей Некрасов.
«С 2001 года Некрасов 10 лет возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала компании «Лукойл». С 2011 года был первым вице-президентом «Газпромбанка» и работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.
Вся жизнь Сергея Юрьевича связана с футболом. Он неоднократно участвовал в ветеранских турнирах с легендами «Спартака», – сообщили в клубе.