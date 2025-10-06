УЕФА «с неохотой» разрешил «Барсе» и «Милану» провести матчи в США и Австралии. Это исключение, союз не поддерживает игры национальных лиг за границей

УЕФА разрешил «Барселоне» и «Милану» провести игры Ла Лиги и Серии А за границей.

Ранее Ла Лига запросила у УЕФА разрешения провести матч «Вильярреал » – «Барселона » в США, в Майами, а Серия А спросила о возможности проведения игры «Милана » и «Комо » в Австралии, в Перте.

Союз европейских футбольных ассоциаций в качестве исключения разрешил провести эти матчи чемпионатов Испании и Италии за границей, однако заявил, что игры национальных лиг все же должны проводиться внутри стран.

«УЕФА сегодня вновь заявил о своем однозначном несогласии с проведением матчей национальных лиг за пределами своих стран.

После заседания Исполнительного комитета в Тиране в прошлом месяце УЕФА провел дальнейшие консультации с заинтересованными сторонами, чтобы оценить масштаб последствий этого дела, учитывая заявки, полученные от национальных ассоциаций Испании и Италии.

Эти консультации подтвердили отсутствие поддержки, о которой уже сообщалось болельщиками, другими лигами, клубами, игроками и европейскими институтами в отношении идеи переноса матчей национальных лиг за границу.

Однако, учитывая, что соответствующая нормативная база ФИФА, которая сейчас пересматривается, недостаточно ясна и подробна, Исполнительный комитет УЕФА с неохотой принял решение одобрить в порядке исключения эти два запроса.

УЕФА будет активно участвовать в текущей работе ФИФА, направленной на обеспечение того, чтобы будущие правила поддерживали целостность внутренних соревнований и тесную связь между клубами, их болельщиками и местными сообществами», – говорится в заявлении УЕФА.