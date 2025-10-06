Шипачев – первый игрок с 900 матчами в регулярках КХЛ
Вадим Шипачев провел 900-й матч в регулярках КХЛ.
Нападающий минского «Динамо» принял участие в игре против «Трактора» (4:1).
Этот матч стал юбилейным для 38-летнего хоккеиста – Шипачев первым достиг отметки в 900 игр в рамках регулярных сезонов КХЛ. На счету форварда 266 голов и 589 результативных передач.
Второе место по числу матчей в регулярках КХЛ занимает Илья Каблуков – 838.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: пресс-служба КХЛ
