Быстров про Станковича: «Не справится в «Спартаке». Команда хочет играть, но, #####, тренер ей мешает. Неустойка максимум 3 млн долларов – сэкономьте на трансфере, чем терпеть эту херню»

Владимир Быстров уверен, что Деян Станкович не справился с работой в «Спартаке».

В воскресенье «Спартак» в гостях уступил ЦСКА (2:3) в московском дерби. После 11-го тура Мир РПЛ команда занимает 6-е место, на 6 очков отставая от лидирующих армейцев.

Сегодня сообщалось , что 47-голетнего серба могут уволить с поста главного тренера красно-белых. Однако «Спартак» не уволил Станковича после заседания совета директоров. Позже стало известно , что у москвичей нет согласованной кандидатуры на место Деяна , при этом необходимость увольнения серба в клубе понимают.

«Станкович не справился, он не справится со свей задачей.

Чего вы привязываетесь к неустойке? Это 3 миллиона долларов максимум. Ну для клуба с таким бюджетом... Сэкономьте на трансфере одного иностранца! Для клубов терпеть эту херню... Особенно для топ-клубов.

От ЦСКА – абсолютно тренерское поражение. Команда хочет играть, но, ##### (блин), тренер ей мешает. Вот возьми пять туров – и в каждом, блин, Станкович мешает! Его уже убрали на стадионе, на крышу – сиди там, пожалуйста, и не мешай! Нет, он достает рациями и своими звонками... Я шучу, конечно. Но он ошибается.

Игроки достают себя из болота за счет характера, они из-за тренера оказываются в [болоте]. Он раз за разом проваливает стартовый состав, начинает экспериментировать, выдумывать и затем делает уйму замен в перерыве.

Поставил центрального защитника Литвинова на фланг. Ты пойми, это не игрок фланга. Он подставляет футболиста, сует на левый фланг медленного футболиста. Под скоростного футболиста ставите медленного – это вообще просто...» – заявил бывший полузащитник «Спартака» Быстров .

Ничего хорошего со Станковичем в «Спартаке» не будет