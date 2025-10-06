  • Спортс
Экс-глава набсовета РУСАДА Ивлев стал председателем совета директоров «Динамо» вместо Гафина

Александр Ивлев назначен председателем совета директоров «Динамо».

2 октября стало известно, что этот пост покинул Дмитрий Гафин.

«Сегодня, 6 октября, в клубе были запущены необходимые корпоративные процедуры для оформления данного назначения.

Александр Ивлев в настоящее время занимается частной консалтинговой практикой, входит в состав совета директоров ряда компаний, участвует в благотворительный проектах. В последние годы входит и в Консультативный Совет «Динамо», за которое он болеет с 1974 года.

Александр Владимирович родился в Москве в 1967 году, окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков по специальности «переводчик английского и французского языка». Позднее получил степень магистра в Школе бизнеса Чикагского университета и работал на руководящих должностях в московском офисе международной консалтинговой компании «Эрнст энд Янг». 

На протяжении многих лет Ивлев входил в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», а в 2016 году был назван победителем в номинации «Лучший высший руководитель». Является членом оргкомитета Петербургского международного экономического форума и Общественного совета Минэкономразвития России. Имеет различные государственные награды, включая Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». С 2017 по 2020 год он также возглавлял Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства», – говорится в сообщении «Динамо».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Дмитрий Гафин
Александр Ивлев
