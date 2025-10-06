Квартальнов – первый тренер, одержавший 600 побед в КХЛ

Дмитрий Квартальнов одержал 600-ю победу в КХЛ в качестве тренера.

Минское «Динамо» под руководством 59-летнего специалиста обыграло «Трактор » в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (4:1).

Квартальнов стал первым тренером в истории лиги, достигшим отметки в 600 побед. За ним идут Игорь Никитин (466 выигранных матчей), Олег Знарок (440), Зинэтула Билялетдинов (437), Алексей Кудашов и Владимир Крикунов (по 378).

До «Динамо » Квартальнов возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».