Квартальнов – первый тренер, одержавший 600 побед в КХЛ
Дмитрий Квартальнов одержал 600-ю победу в КХЛ в качестве тренера.
Минское «Динамо» под руководством 59-летнего специалиста обыграло «Трактор» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (4:1).
Квартальнов стал первым тренером в истории лиги, достигшим отметки в 600 побед. За ним идут Игорь Никитин (466 выигранных матчей), Олег Знарок (440), Зинэтула Билялетдинов (437), Алексей Кудашов и Владимир Крикунов (по 378).
До «Динамо» Квартальнов возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: пресс-служба КХЛ
