Мостовой о «Спартаке»: «Не верю в отставку Станковича. Мы это слышим с 1-го тура, но логики никакой. Команда в 6 очках от 1-го места»
Александр Мостовой высказался о возможной отставке Деяна Станковича.
Ранее появилась информация, что 6 октября совет директоров «Спартака» может принять решение об отставке сербского специалиста.
Также красно-белые сообщили, что Сергей Некрасов заменил Олега Малышева на посту генерального директора клуба.
«Не верю, что будет отставка Деяна Станковича. Малышева никто и не знает – это не удивительно.
Про отставку Станковича мы слышим с первого тура, но логики никакой. Сейчас тоже никакой логики.
Вчера проиграли, потому что пропустили три гола за 30 минут. Команда идет в шести очках от первого места.
«Спартак» всегда удивляет, поэтому за 15 лет там было много всяких людей. Управленцев «Спартака» мы не знаем, мы их не видели», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
Как вам дерби?12082 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости