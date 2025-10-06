Мостовой о «Спартаке»: «Не верю в отставку Станковича. Мы это слышим с 1-го тура, но логики никакой. Команда в 6 очках от 1-го места»

Александр Мостовой высказался о возможной отставке Деяна Станковича.

Ранее появилась информация , что 6 октября совет директоров «Спартака» может принять решение об отставке сербского специалиста.

Также красно-белые сообщили , что Сергей Некрасов заменил Олега Малышева на посту генерального директора клуба.

«Не верю, что будет отставка Деяна Станковича . Малышева никто и не знает – это не удивительно.

Про отставку Станковича мы слышим с первого тура, но логики никакой. Сейчас тоже никакой логики.

Вчера проиграли, потому что пропустили три гола за 30 минут. Команда идет в шести очках от первого места.

«Спартак» всегда удивляет, поэтому за 15 лет там было много всяких людей. Управленцев «Спартака» мы не знаем, мы их не видели», – сказал бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой .