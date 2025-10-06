Глава УЕФА Чеферин о матчах Ла Лиги и Серии А за границей: «Прискорбно, что пришлось разрешить, но это не должно рассматриваться как прецедент»
Сегодня Союз европейских футбольных ассоциаций в качестве исключения разрешил провести по матчу Ла Лиги и Серии А за пределами Испании и Италии. Таким образом, «Вильярреал» и «Барселона» смогут сыграть в США, в Майами, а «Милан» и «Комо» – в Австралии, в Перте.
«Матчи лиги должны проводиться на родной земле, любое другое решение лишит права голоса преданных болельщиков, посещающих матчи, и потенциально исказит соревнования. Наши консультации подтвердили масштаб этих опасений.
Хотя и прискорбно, что пришлось разрешить проведение этих матчей [за границей], это решение исключительное и не должно рассматриваться как прецедент.
Наша цель ясна: защитить целостность национальных лиг и гарантировать, чтобы футбол оставался в своей родной среде», – заявил Чеферин.