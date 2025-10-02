  • Спортс
  • Вратарь «Лилля» Озер отразил 3 пенальти за 3 минуты в матче с «Ромой». Добвик дважды перебивал 11-метровый
20

Вратарь «Лилля» Озер отразил 3 пенальти за 3 минуты в матче с «Ромой». Добвик дважды перебивал 11-метровый

Вратарь «Лилля» Берке Озер отбил три пенальти подряд в матче с «Ромой».

«Лилль» одержал выездную победу со счетом 1:0 в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

Во 2-м тайме арбитр Эрик Ламбрехтс назначил пенальти в ворота французской команды. При этом «Рома» дважды перебивала 11-метровый, так как Озер выходил за линию при исполнении римлянами пенальти. Голкипер «Лилля» на 82-й дважды отбил удары с точки Артема Довбика, а затем на 85-й сделал сэйв после удара Матиаса Соуле.

В итоге Озер отбил три пенальти за 3 минуты – впервые за всю историю проведения турнира.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
