Вратарь «Лилля» Озер отразил 3 пенальти за 3 минуты в матче с «Ромой». Добвик дважды перебивал 11-метровый

Вратарь «Лилля» Берке Озер отбил три пенальти подряд в матче с «Ромой».

«Лилль» одержал выездную победу со счетом 1:0 в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы .

Во 2-м тайме арбитр Эрик Ламбрехтс назначил пенальти в ворота французской команды. При этом «Рома » дважды перебивала 11-метровый, так как Озер выходил за линию при исполнении римлянами пенальти. Голкипер «Лилля » на 82-й дважды отбил удары с точки Артема Довбика , а затем на 85-й сделал сэйв после удара Матиаса Соуле .

В итоге Озер отбил три пенальти за 3 минуты – впервые за всю историю проведения турнира.