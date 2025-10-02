  • Спортс
Совет ФИФА не обсуждал возможное отстранение Израиля. Санкций в отношении израильских команд не будет, вероятнее всего (As)

Совет ФИФА не обсуждал возможность отстранения Израиля.

Как сообщает As, вопрос исключения израильских команд из международных турниров не обсуждался на сегодняшнем виртуальном заседании Совета ФИФА, несмотря на призывы ряда европейских футбольных федераций.

УЕФА также не стал проводить внеочередное заседание исполкома, но донес до сведения ФИФА сомнения некоторых своих членов в том, что израильские команды должны продолжать выступать на международных турнирах в обычном режиме – в частности, за санкции выступили Турция и Норвегия. Таким образом, Израиль, вероятнее всего, не будет отстранен как в клубном, так и в международном футболе.

Отмечается, что ФИФА вряд ли будет предпринимать шаги, которые могут нанести ущерб предстоящему чемпионату мира в США, Мексике и Канаде – в частности, из-за связей Джанни Инфантино с президентом США Дональдом Трампом.

