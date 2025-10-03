  • Спортс
  • Постекоглу – первый за 100 лет тренер «Ноттингема», который не выиграл ни разу в первых 6 матчах
Постекоглу – первый за 100 лет тренер «Ноттингема», который не выиграл ни разу в первых 6 матчах

Эндж Постекоглу – 1-й за 100 лет тренер «Ноттингема» без побед в первых 6 играх.

Английская команда уступила «Мидтьюлланду» (2:3) в домашнем матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

Для Энджа Постекоглу, который сменил Нуну Эшпириту Санту на посту тренера «Ноттингем Форест», сегодняшний матч стал шестым с командой – в этих встречах у клуба 2 ничьих и 4 поражения.

Таким образом, Постекоглу стал первым за последние сто лет главным тренером «Ноттингема», который не смог одержать ни одной победы в своих первых шести матчах во главе клуба.  

В последний раз подобное случалось в 1925 году, когда Джон Бэйнс не выиграл ни разу в своих первых 7 матчах. После этого Бэйнс проработал в «Ноттингеме» 4 года.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
