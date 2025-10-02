Глава ФПБК Бородин об иске Аршавина о сокращении алиментов: «Зарплата замгендиректора «Зенита» – до 90 млн рублей в год! Человек пытается сэкономить на собственных детях»

Андрея Аршавина раскритиковали за желание снизить размер алиментов.

Ранее стало известно, что бывший игрок сборной России подал иск к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов. У пары трое детей, при этом официально Аршавин и Барановская не состояли в браке.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал иск Аршавина к Барановской и обвинил экс-футболиста в том, что он «пытается сэкономить на собственных детях».

«Любопытное заявление поступило в Савеловский районный суд Москвы. Экс-футболист Андрей Аршавин, некогда гремевший на европейских стадионах, подал иск к Юлии Барановской. Речь не о воспитании общих детей, а о деньгах. О снижении размера алиментов.

После завершения карьеры в 2018 году Аршавин не пропал. Он спортивный комментатор на «Матч ТВ», ведет шоу на YouTube. Также он замгендиректора «Зенита» – по нашим данным, его годовая зарплата может составлять до 90 млн рублей в год!

Получается, что человек пытается сэкономить на собственных детях. Снижение алиментов – вопрос амбиций и желания сохранить привычный уровень личного комфорта», – написал Бородин в соцсетях.