У «Ноттингема» 4 поражения и 2 ничьих в 6 матчах при Постекоглу

«Ноттингем Форест» по-прежнему не побеждает под руководством Энджа Постекоглу.

Английская команда уступила «Мидтьюлланду» (2:3) в домашнем матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

Для Энджа Постекоглу, который сменил Нуну Эшпириту Санту во главе «Ноттингем Форест», сегодняшний матч стал шестым с командой – в этих встречах у «Ноттингема» две ничьих и 4 поражения.

Следующий матч «Ноттингем Форест» проведет 5 октября – против «Ньюкасла» в 7-м туре АПЛ.