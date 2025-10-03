У «Ноттингема» 4 поражения и 2 ничьих в 6 матчах при Постекоглу
«Ноттингем Форест» по-прежнему не побеждает под руководством Энджа Постекоглу.
Английская команда уступила «Мидтьюлланду» (2:3) в домашнем матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.
Для Энджа Постекоглу, который сменил Нуну Эшпириту Санту во главе «Ноттингем Форест», сегодняшний матч стал шестым с командой – в этих встречах у «Ноттингема» две ничьих и 4 поражения.
Следующий матч «Ноттингем Форест» проведет 5 октября – против «Ньюкасла» в 7-м туре АПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости