Адвокаты Смолова подали ходатайство о проведении судмедэкспертизы повреждений потерпевшего в драке в «Кофемании»

Адвокаты Федора Смолова подали ходатайство по делу о драке в «Кофемании».

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В сентябре стало известно, что на Смолова завели уголовное дело. 

«По нашей информации, дело Федора Смолова для предварительного расследования (дознания) передано в Управление организации дознания Главного управления МВД РФ по городу Москве.

Кроме того, сообщаем, что подано ходатайство о проведении судебно-медицинской ситуационной экспертизы предполагаемых телесных повреждений потерпевшего. Это сделано в том числе на основании данных видеозаписи, которая была приобщена к материалам уголовного дела», – сообщили представители защиты Смолова.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
