  «Не упусти шанс познакомиться с матерью лучшего игрока мира». В Лондоне пройдет мероприятие с участием мамы Ямаля Шейлы Эбана, билеты – от 150 евро. За 800 можно сделать фото
«Не упусти шанс познакомиться с матерью лучшего игрока мира». В Лондоне пройдет мероприятие с участием мамы Ямаля Шейлы Эбана, билеты – от 150 евро. За 800 можно сделать фото

«Мама лучшего футболиста мира» Ламина Ямаля проведет мероприятие в Лондоне.

Football Fans Christmas Party состоится 7 ноября в отеле «Нобу». Лицом вечера станет Шейла Эбана – мать вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. 

«Не упусти возможность познакомиться с матерью лучшего футболиста мира», – гласит рекламный слоган мероприятия. 

Ужин организован компанией JEN C Events, а его участники «смогут насладиться изысканной кухней и живой музыкой с участием диджея».

«Рады сообщить, что билеты по предварительной продаже уже поступили и быстро раскупаются! Купите свой сегодня и станьте частью этого события!» – говорится в сообщении JEN C Events.

Мероприятие рассчитано примерно на 400 человек, вход разрешен только лицам старше 18 лет. Сам Ямаль на ужине присутствовать не будет.

Как передает Marca, стоимость билетов варьируется от 150 до 800 евро. 

Стандартный билет (150 евро) предусматривает приветственный коктейль и трехблюдное меню. Средний билет (400 евро) позволит получить безлимитное шампанское и лучшие места в зале. В VIP-пакет (800 евро) входит привилегированный стол, безлимитный бар и возможность сфотографироваться с Шейлой Эбана.

