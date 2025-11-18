Снейдер о Ямале: «Для «Барсы» он новый Месси. Достичь уровня Лионеля возможно, Ламин уже на высочайшем уровне»

Уэсли Снейдер: Ямаль – новый Месси для «Барселоны».

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер считает, что Ламин Ямаль способен превзойти Лионеля Месси .

– Ламин Ямаль – это новый Месси для «Барселоны». Они ни за что не отпустят его, и я думаю, я уверен, что этот парень никогда не захочет уйти. Он был там с детства и уже многого добился в качестве игрока основной команды. Он много заработал. Он большая звезда команды. Зачем ему думать о переезде в Англию, в Германию или куда-то еще? В этом нет никакого смысла.

Возможно, он уйдет позже, как Месси, чтобы попробовать что-то новое, но сейчас 2025 год. Если мы вернемся к этому вопросу через 10 лет, Ламин Ямаль все еще будет в «Барселоне».

– Может ли Ямаль достичь уровня Месси или даже превзойти его?

– Это возможно. Игроки совершенствуются с каждым годом, а он уже находится на высочайшем уровне, – сказал Снейдер в интервью AdventureGamers.