Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Кристал Пэлас», «Шахтер» против «Абердина», «Слован» сыграет со «Страсбуром»

В Лиге конференций пройдут матчи 1-го тура.

«Динамо » Киев примет «Кристал Пэлас », «Омония сыграет с «Майнцем», «Фиорентина» встретится с «Сигмой», «Шахтер » будет противостоять «Абердину » на выезде.

Лига конференций

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

