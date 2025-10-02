  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Кристал Пэлас», «Шахтер» против «Абердина», «Слован» сыграет со «Страсбуром»
1

Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Кристал Пэлас», «Шахтер» против «Абердина», «Слован» сыграет со «Страсбуром»

В Лиге конференций пройдут матчи 1-го тура.

«Динамо» Киев примет «Кристал Пэлас», «Омония сыграет с «Майнцем», «Фиорентина» встретится с «Сигмой», «Шахтер» будет противостоять «Абердину» на выезде.

Лига конференций

1-й тур

Лига Конференций. 1 тур
2 октября 16:45, Tammelan Stadion
КуПС
Не начался
Дрита
Лига Конференций. 1 тур
2 октября 16:45, ГСП Стэдиум
Омония
Не начался
Майнц
Лига Конференций. 1 тур
2 октября 19:00, Арена Петрол
Целе
Не начался
АЕК
Лига Конференций. 1 тур
2 октября 19:00, Талла
Шелбурн
Не начался
Хэкен
Лига Конференций. 1 тур
2 октября 19:00, Питтодри
Абердин
Не начался
Шахтер

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Конференций

Статистика Лиги Конференций

Таблица Лиги Конференций

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoАЕК
logoСлован
logoКристал Пэлас
logoСигма
logoХэкен
logoЗриньски
результаты
logoЛех
logoНоа
logoДрита
logoОмония
logoСамсунспор
logoАбердин
logoБрейдаблик
logoСтрасбур
logoЦеле
logoАЕК Ларнака
logoФиорентина
logoРиека
logoШахтер
logoЯгеллония
logoШелбурн
logoДинамо Киев
logoКуПС
logoРапид Вена
logoЛинкольн
logoШэмрок Роверс
logoЛига конференций УЕФА
logoАЗ
logoУниверситатя Крайова
logoЛегия
logoХамрун Спартанс
logoШкендия-79
logoМайнц
logoРайо Вальекано
logoСпарта Прага
logoРакув
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Матч ТВ» предложил 28 млрд рублей за эксклюзивные права на трансляцию РПЛ в следующие 4 года («РБ Спорт»)
77 минут назад
Глава «Кайрата» о 0:5 с «Реалом»: «Игроков нельзя ни в чем упрекнуть: они подарили стране исторический момент. Весь Казахстан жил этим матчем»
621 минуту назад
Фонбет Кубок России. «Динамо» Махачкала примет «Ростов»
92524 минуты назад
Генсек РФС о пиве на стадионах: «Культура общества за 20-30 лет выросла. Почему на концертах оно разрешено? Люди приходят не напиваться, а получить удовольствие»
425 минут назад
«Фейеноорд» против «Астон Виллы» – кто окажется сильнее? Делайте ставки с фрибетом 1500 рублей от БЕТСИТИ
34 минуты назадРеклама
Флик о поражении в ЛЧ: «Некоторые футболисты «Барсы» очень устали во 2-м тайме, отдали все силы. Мы можем играть, как «ПСЖ»
1944 минуты назад
6730 долларов стоят самые дорогие билеты на финал ЧМ-2026, самые дешевые – 2030 долларов. Цены на групповой этап варьируются от 60 до 620 долларов (The Athletic)
1759 минут назад
Мбаппе, Холанд, Хеуге и Хейлунд претендуют на звание лучшего игрока тура ЛЧ
23сегодня, 06:30
Поражение «Барсы», победы «Спартака» и ЦСКА, Валиева возобновит карьеру в академии Навки, «Торпедо» снова обыграло СКА, Кузнецов в «Металлурге», успех Синнера в Пекине и другие новости
9сегодня, 06:10
Время поговорить про статистику на Спортсе’’! Все секреты рассказали в выпуске подкаста «Коллеги, добрый день!»
1сегодня, 06:00Подкасты
Ко всем новостям
Последние новости
Мажич о Карасеве: «Большое имя в российском футболе. В прошлом сезоне были проблемы, но это не значит, что он разучился судить. Сейчас он вернул уверенность в себе»
4 минуты назад
84% решений арбитров ЭСК признала правильными после обращений клубов
7 минут назад
«МЮ» заплатит миллион долларов за капитана сборной Колумбии U-17 Ороско из «Форталесы». Сделка согласована
5сегодня, 07:20
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у «Сельты», «Фенербахче» примет «Ниццу», «Фейеноорд» против «Астон Виллы»
2сегодня, 06:40
Лескотт про 2:2 от «Ман Сити»: «Пропустить в концовке и сыграть вничью воспринимается как поражение. Это признак того, что команда еще не вернулась к лучшей форме»
3сегодня, 05:45
Клопп о США: «Детский футбол кажется дорогим, лучшие игроки мира – не из богатых регионов. Чтобы дети получили правильную подготовку и образование, нужно, чтобы это было бесплатно»
9сегодня, 05:30
Нико Ковач: «Шлоттербек – лучший левый центральный защитник в Германии. С этим не поспоришь»
3сегодня, 03:47
Хюттер про 2:2 с «Ман Сити»: «Монако» недосчитался 6-7 футболистов – могу поздравить команду. Мы заслужили ничью, потому что не сдавались»
1сегодня, 03:34
Луис Энрике: «Барса» входит в число фаворитов на победу в ЛЧ – они играют в фантастический футбол. Немногие команды имеют такую понятную идентичность»
8сегодня, 03:10
Анчелотти о Родриго в сборной Бразилии: «Он получает не так много игрового времени, но каждый раз, когда появляется на поле, показывает хорошую игру»
4сегодня, 02:54