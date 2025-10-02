Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Кристал Пэлас», «Шахтер» против «Абердина», «Слован» сыграет со «Страсбуром»
В Лиге конференций пройдут матчи 1-го тура.
«Динамо» Киев примет «Кристал Пэлас», «Омония сыграет с «Майнцем», «Фиорентина» встретится с «Сигмой», «Шахтер» будет противостоять «Абердину» на выезде.
Лига конференций
1-й тур
2 октября 16:45, Арена Люблин
Не начался
2 октября 16:45, Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна
2 октября 16:45, Мейски
Не начался
2 октября 16:45, Tammelan Stadion
2 октября 16:45, Кампо де Вальекас
Не начался
2 октября 16:45, Stade de la Tuilière
Не начался
2 октября 16:45, Биели Бриег
2 октября 16:45, Городской стадион Познань
Не начался
2 октября 16:45, ГСП Стэдиум
2 октября 19:00, epet ARENA
Не начался
2 октября 19:00, АЕК-Арена
Не начался
2 октября 19:00, Арена Петрол
2 октября 19:00, Талла
2 октября 19:00, Питтодри
2 октября 19:00, Артемио Франки
Не начался
2 октября 19:00, Стадион Войска Польского
Не начался
2 октября 19:00, ArcelorMittal Park
Не начался
2 октября 19:00, Национальный стадион
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости