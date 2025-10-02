Экс-боец UFC Масвидаль: «Месси мог бы выступать в ММА с его менталитетом и данными от Бога. Лео – один из самых дисциплинированных людей, ступавших по этой земле»

Хорхе Масвидаль считает, что Лионель Месси мог бы преуспеть в единоборствах.

«Месси – феноменальный атлет, и одно из его главных качеств – он один из самых дисциплинированных людей, которые когда-либо ступали по этой земле. Он в потрясающей форме, но бой есть бой, верно? Однако да, определенно, он мог бы [выступать в ММА].

С его менталитетом и теми физическими данными, которыми наградил его Бог, если бы он серьезно занялся этим и посвятил этому достаточно времени, уверен, он смог бы показать многое», – сказал экс-боец UFC Хорхе Масвидаль.