Мюллер стал самым титулованным футболистом в истории Германии с 35 трофеями. Хавбек «Ванкувер Уайткэпс» обошел Крооса после победы в первенстве Канады
Томас Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом в истории.
Экс-полузащитник «Баварии» завоевал 35-й трофей в карьере.
«Ванкувер Уайткэпс», куда он перешел летом, победили «Ванкувер» (4:2) в финале первенства Канады по футболу. Мюллер реализовал пенальти на 10-й минуте.
Эта победа даст клубу МЛС право участвовать в Кубке чемпионов КОНКАКАФ в следующем сезоне.
В прошлом сезоне, завоевав титул Бундеслиги с «Баварией», Мюллер сравнялся по количеству трофеев, выигранных немецкими игроками, с Тони Кроосом – 34. Теперь же 36-летний игрок единолично владеет рекордом.
