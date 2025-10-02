Мюллер стал самым титулованным футболистом в истории Германии с 35 трофеями. Хавбек «Ванкувер Уайткэпс» обошел Крооса после победы в первенстве Канады

Томас Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом в истории.

Экс-полузащитник «Баварии» завоевал 35-й трофей в карьере.

«Ванкувер Уайткэпс », куда он перешел летом, победили «Ванкувер» (4:2) в финале первенства Канады по футболу. Мюллер реализовал пенальти на 10-й минуте.

Эта победа даст клубу МЛС право участвовать в Кубке чемпионов КОНКАКАФ в следующем сезоне.

В прошлом сезоне, завоевав титул Бундеслиги с «Баварией», Мюллер сравнялся по количеству трофеев, выигранных немецкими игроками, с Тони Кроосом – 34. Теперь же 36-летний игрок единолично владеет рекордом.