Хавьер Тебас: «Можно терпеть убытки 2-3 года, но не 10, как «Сити», который жульничает с первого же дня при новых владельцах. Или «ПСЖ», у которого 7 лет подряд убытки по 200 млн евро»
«Футбол – глобальная игра, и в европейских турнирах приходится соперничать с клубами, у которых действует другая система. Или контроля нет, или он иной. Но в Англии уже есть обеспокоенность уровнем задолженности английского футбола. Это соревнование, которое постоянно уходит в минус.
Можно терпеть убытки 1, 2 или 3 года, но не 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, как «Манчестер Сити», который теряет деньги и жульничает с того самого момента, как у него появились новые владельцы...
Или «ПСЖ», который семь лет подряд имеет убытки по 200 миллионов евро. Но мы конкурируем, и вот результаты: у нас на 30 европейских титулов больше, чем у Премьер-лиги в этом веке», – сказал президент Ла Лиги.
Вчера «ПСЖ» на выезде победил «Барселону» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:1), «Ман Сити» в параллельном матче сыграл вничью с «Монако» (2:2).