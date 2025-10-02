Хавьер Тебас: «Можно терпеть убытки 2-3 года, но не 10, как «Сити», который жульничает с первого же дня при новых владельцах. Или «ПСЖ», у которого 7 лет подряд убытки по 200 млн евро»

Хавьер Тебас вновь подсветил проблему неравной конкуренции в футболе.

«Футбол – глобальная игра, и в европейских турнирах приходится соперничать с клубами, у которых действует другая система. Или контроля нет, или он иной. Но в Англии уже есть обеспокоенность уровнем задолженности английского футбола. Это соревнование, которое постоянно уходит в минус.

Можно терпеть убытки 1, 2 или 3 года, но не 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, как «Манчестер Сити », который теряет деньги и жульничает с того самого момента, как у него появились новые владельцы...

Или «ПСЖ », который семь лет подряд имеет убытки по 200 миллионов евро. Но мы конкурируем, и вот результаты: у нас на 30 европейских титулов больше, чем у Премьер-лиги в этом веке», – сказал президент Ла Лиги .

Вчера «ПСЖ» на выезде победил «Барселону» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:1), «Ман Сити» в параллельном матче сыграл вничью с «Монако» (2:2).