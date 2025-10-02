84% решений арбитров ЭСК признала правильными после обращений клубов

Больше половины решений судей Мир РПЛ оказываются верными.

«Спорт-Экспресс» подсчитал, что по итогам первых девяти туров Премьер-лиги экспертно-судейская комиссия признала правильными 84 процента решений арбитров, по которым были обращения клубов и департамента судейства и инспектирования.

Всего были оценено 49 эпизодов – восемь раз, по мнению членов ЭСК, арбитры ошиблись. 43 раза комиссия приняла свои решения единогласно.

Наибольшее число ошибок у арбитров было зафиксировано в 6-м туре (3).