Батраков хотел бы сыграть Человека-паука в кино: «Отражает, что я хочу помогать людям. Смотрю российские сериалы – «Чикатило», «Лихие», «Аутсорс». Научились снимать у нас»

Алексей Батраков заявил, что хотел бы сыграть Человека-паука в кино.

– Кого бы ты хотел сыграть в кино?

– Человека-паука, наверное. Первое, что пришло в голову. Это отражает, что я хочу помогать людям, пользу миру приносить.

– Сейчас что смотришь?

– Назову детективы, триллеры или про маньяков, которые выпускают в России. «Чикатило» допустим, «Лихие», «Аутсорс». «Мир, дружба, жвачка» понравился. Научились снимать у нас, меня затягивает. «Бумажный дом» тоже интересно, – сказал полузащитник «Локомотива ».