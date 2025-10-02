Рамуш о словах Ямаля про «миссию» и Педри про месть «ПСЖ»: «Если ты лучший, нужно показывать это на поле, а не говорить»
Гонсалу Рамуш отреагировал на сообщения игроков «Барселоны» перед матчем ЛЧ.
«ПСЖ» дома обыграл каталонцев (2:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Португальский форвард вывел парижан вперед на 90-й минуте игры.
Перед встречей вингер «Барсы» Ламин Ямаль, пропустивший 1-й тур ЛЧ из-за травмы, выложил видео в соцсетях. В нем он сообщил о своем возвращении в турнир: «Я вернулся, как и моя миссия», подчеркнув, что не боится давления.
Полузащитник «блауграны» Педри, в свою очередь, заявил о желании отомстить «ПСЖ» после вылета из четвертьфинала в прошлом году.
Рамуша попросили прокомментировать эти реплики после матча.
«Мы чемпионы Европы, больше ничего сказать не могу.
Если ты лучший, нужно показывать это на поле, а не говорить», – отметил нападающий «ПСЖ».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
