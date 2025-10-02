Депутат Милонов призвал закрыть все БК в России: «Зависимые люди несут последние деньги в эти поганые конторки. Результат их грабежа – несчастье российских семей»

Виталий Милонов считает, что все букмекерские компании в России должны быть закрыты.

«Честно говоря, не вижу никакой разницы между казино, онлайн-казино и так называемыми ставками на спорт. Это все равно, что говорить: проституция и бордель – это одно, а эскортницы – другое. Все виды ставок являются вредными азартными играми, которые используют психические отклонения людей, их жажду и жадность к неоправданному обогащению.

Любые ставки должны быть запрещены, потому что главная цель всех компаний, принимающих ставки, это обогащение. Соответственно, их благосостояние и так называемые хорошие дела есть результат их грабежа.

Их результат – несчастья в огромном количестве российских семей, где психически больные, зависимые от игр люди несут последние деньги в эти конторки поганые.

Я считаю, что все букмекерские и прочие компании должны быть закрыты, их имущество обращено в пользу государства, а финансы отправлены для закупки дронов на СВО. Ну и, конечно, сами букмекеры станут отличными штурмовиками», – сказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

