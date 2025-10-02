Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у «Сельты», «Фенербахче» примет «Ниццу», «Фейеноорд» против «Астон Виллы»
В Лиге Европы пройдут матчи 2-го тура.
ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева в гостях у «Сельты», «Фенербахче» примет «Ниццу», «Фейеноорд» против «Астон Виллы», «Болонья» встретится с «Фрайбургом», «Базель» противостоит «Штутгарту».
Лига Европы
2-й тур
2 октября 16:45, Олимпийский стадион
2 октября 16:45, Бранн
2 октября 16:45, Лудогорец Арена
2 октября 16:45, Спирос Луис
Не начался
2 октября 16:45, Национальный стадион
2 октября 16:45, Шюкрю Сараджоглу
Не начался
2 октября 16:45, Доосан-Арена
Не начался
2 октября 16:45, Селтик Парк
2 октября 16:45, Ренато Далль'Ара
2 октября 19:00, Санкт-Якоб Парк
2 октября 19:00, Фейеноорд
Не начался
2 октября 19:00, Либенауэр
2 октября 19:00, Балаидос
2 октября 19:00, Групама Стэдиум
2 октября 19:00, Сити Граунд
Не начался
2 октября 19:00, Городской стадион Бачка-Топола
Не начался
2 октября 19:00, Люминус Арена
Не начался
2 октября 19:00, Эштадиу до Драгау
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
