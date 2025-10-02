Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у «Сельты», «Фенербахче» примет «Ниццу», «Фейеноорд» против «Астон Виллы»

В Лиге Европы пройдут матчи 2-го тура.

ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева в гостях у «Сельты», «Фенербахче » примет «Ниццу», «Фейеноорд » против «Астон Виллы », «Болонья » встретится с «Фрайбургом », «Базель » противостоит «Штутгарту ».

Лига Европы

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

