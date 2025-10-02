  • Спортс
2

Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у «Сельты», «Фенербахче» примет «Ниццу», «Фейеноорд» против «Астон Виллы»

В Лиге Европы пройдут матчи 2-го тура.

ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева в гостях у «Сельты», «Фенербахче» примет «Ниццу», «Фейеноорд» против «Астон Виллы», «Болонья» встретится с «Фрайбургом», «Базель» противостоит «Штутгарту».

Лига Европы

2-й тур

2 октября 16:45, Бранн
Бранн
Не начался
Утрехт
Лига Европы. 2 тур
2 октября 16:45, Селтик Парк
Селтик
Не начался
Брага
Лига Европы. 2 тур
2 октября 19:00, Либенауэр
Штурм
Не начался
Рейнджерс
Лига Европы. 2 тур
2 октября 19:00, Балаидос
Сельта
Не начался
ПАОК
Лига Европы. 2 тур
2 октября 19:00, Групама Стэдиум
Лион
Не начался
Ред Булл

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
