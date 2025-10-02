«Матч ТВ» предложил 28 млрд рублей за эксклюзивные права на трансляцию РПЛ в следующие 4 года («РБ Спорт»)

«Матч ТВ» сделал предложение по новому контракту на трансляцию чемпионата России.

По информации «РБ Спорт», «Матч ТВ» прислал предложение о новом ТВ-контракте с РПЛ . Оно во многом повторяет условия прежнего договора: на 4 года с эксклюзивностью прав. Общая сумма сделки может составить около 28 миллиардов рублей.

В пятницу лига проведет совещание по коммерческим и телевизионным правам на ближайший четырехлетний цикл.

Отмечается, что до 30 сентября у «Матч ТВ » было эксклюзивное право на переговоры с РПЛ – лига обязывалась не вести ни с кем другим переговоры о новом контракте.