«Матч ТВ» предложил 28 млрд рублей за эксклюзивные права на трансляцию РПЛ в следующие 4 года («РБ Спорт»)
«Матч ТВ» сделал предложение по новому контракту на трансляцию чемпионата России.
По информации «РБ Спорт», «Матч ТВ» прислал предложение о новом ТВ-контракте с РПЛ. Оно во многом повторяет условия прежнего договора: на 4 года с эксклюзивностью прав. Общая сумма сделки может составить около 28 миллиардов рублей.
В пятницу лига проведет совещание по коммерческим и телевизионным правам на ближайший четырехлетний цикл.
Отмечается, что до 30 сентября у «Матч ТВ» было эксклюзивное право на переговоры с РПЛ – лига обязывалась не вести ни с кем другим переговоры о новом контракте.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости