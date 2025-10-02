Шведская лыжница Линн Сван о допуске россиян: «Ситуация в мире не изменилась. Я не хочу с ними соревноваться»

Шведская лыжница Сван заявила, что не хочет соревноваться с лыжниками из России.

24 сентября Международная федерация лыжных видов спорта обсуждала вопрос об участии российских спортсменов в международных соревнованиях, но никакого решения не приняла и отложила вопрос до 21 октября.

«Ситуация в мире не изменилась, поэтому мне неприятно, что люди колеблются в этом вопросе.

Если вы спросите меня здесь и сейчас, я отвечу, что не хочу (с ними) соревноваться. Не знаю, как буду себя чувствовать, если выйду на старт Олимпиады, а они будут там. Возможно, я буду в отличной форме, а я никогда не выигрывала чемпионскую медаль.

Я могу только надеяться, что у меня хватит выдержки в такой ситуации», – сказала Линн Сван в интервью Expressen.