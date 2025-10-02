6730 долларов стоят самые дорогие билеты на финал ЧМ-2026, самые дешевые – 2030 долларов. Цены на групповой этап варьируются от 60 до 620 долларов (The Athletic)

Самые дорогие билеты на финал ЧМ-2026 стоят больше 6000 долларов.

ФИФА приступает к реализации билетов на турнир, который пройдет следующим летом в США, Канаде и Мексике.

Покупателями первых билетов станут те, кто был отобран из числа претендентов в лотерее. ФИФА сообщила, что победители лотереи уже были или вскоре будут уведомлены по электронной почте. Сообщается, что было подано 4,5 миллиона заявок.

Болельщики могут приобрести билеты на места одной из четырех категорий.

Дороже всего билеты на матчи группового этапа, за исключением игр с участием сборной США, стоят на стадионах в Инглвуде, Сан-Франциско и Нью-Джерси.

Категория 1: от 410 до 620 долларов;

Категория 2: от 310 до 465 долларов;

Категория 3: от 140 до 215 долларов;

Категория 4: от 60 до 105 долларов.

Цены на финал чемпионата мира, который пройдет в Нью-Джерси, выглядят таким образом:

Категория 1: 6730 долларов;

Категория 2: 4210 долларов;

Категория 3: 2790 долларов;

Категория 4: 2030 долларов.

Стоимость билетов на первый матч турнира в Мексике варьируется от 745 долларов в категории 3 до 1825 долларов в категории 1.

При этом цены еще могут меняться, потому что на турнире применят динамическое ценообразование.