Валерий Газзаев: «Когда в России будут частные и частно-государственные клубы, все вопросы с легионерами и потолком зарплат отпадут. Как можно Галицкому говорить, кому сколько платить?»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил преимущества частного финансирования футбольных клубов.
Газзаев принял участие во встрече с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. На встрече специалист подчеркнул, что от госфинансирования зависит 81% клубов в Мир РПЛ и 78% клубов ФНЛ.
«Я говорил о финансировании клубов. Когда в России будут частные клубы или клубы с частно-государственным партнерством, будет другой уровень легионеров и тренеров, а также потолок зарплат. Пример «Краснодара» здесь явный. Когда я работал в ЦСКА, было то же самое, клуб финансировался за счет частных инвестиций, оттуда были великолепные результаты.
Самой главной задачей является появление клубов с частным или частно-государственным партнерством. Тогда отпадут все вопросы с легионерами и потолком зарплат. Как вы можете, допустим, тому же владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому говорить платить такому игроку столько, а тому – столько. Клубы на частных инвестициях будут лучше подходить к выбору легионеров», – сказал Газзаев.