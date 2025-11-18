Валерий Газзаев: «Когда в России будут частные и частно-государственные клубы, все вопросы с легионерами и потолком зарплат отпадут. Как можно Галицкому говорить, кому сколько платить?»

Валерий Газзаев: в частных клубах будет другой уровень легионеров и тренеров.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил преимущества частного финансирования футбольных клубов.

Газзаев принял участие во встрече с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. На встрече специалист подчеркнул, что от госфинансирования зависит 81% клубов в Мир РПЛ и 78% клубов ФНЛ.

«Я говорил о финансировании клубов. Когда в России будут частные клубы или клубы с частно-государственным партнерством, будет другой уровень легионеров и тренеров, а также потолок зарплат. Пример «Краснодара» здесь явный. Когда я работал в ЦСКА , было то же самое, клуб финансировался за счет частных инвестиций, оттуда были великолепные результаты.

Самой главной задачей является появление клубов с частным или частно-государственным партнерством. Тогда отпадут все вопросы с легионерами и потолком зарплат. Как вы можете, допустим, тому же владельцу «Краснодара » Сергею Галицкому говорить платить такому игроку столько, а тому – столько. Клубы на частных инвестициях будут лучше подходить к выбору легионеров», – сказал Газзаев .