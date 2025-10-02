«Сибирь» уволила Епанчинцева. Команда идет 10-й на Востоке

«Сибирь» уволила Вадима Епанчинцева с поста главного тренера.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Вадимом Епанчинцевым .

На данный момент «Сибирь » находится на десятом месте в конференции «Восток», имея в активе 8 очков, 4 победы и 6 поражений.

Мы благодарим Вадима Сергеевича за проделанную работу в нашей команде, за яркое выступление команды в плей-офф-2025 и все те победы, которых нам удалось достичь вместе.

Желаем успехов в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы «Сибири».

Епанчинцев возглавлял новосибирский клуб с 1 мая 2024 года.