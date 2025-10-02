Дегтярев об отчислениях букмекеров: «В конце года на счетах РСФ будет до 18 млрд рублей»

Михаил Дегтярев сообщил, что к концу года на счетах Российского спортивного фонда будет около 18 млрд рублей.

Сегодня состоялось первое заседание Попечительского совета РСФ, который будет принимать решение о распределении отчислений букмекеров в спортивные федерации и лиги.

«Фонд создан по инициативе главы государства Владимира Владимировича Путина, это новый инструмент поддержки спорта. Уже в конце этого года на счетах Фонда, согласно плановым показателям, будет находиться до 18 млрд рублей.

Наша первоочередная задача – запустить его работу так, чтобы он был максимально эффективным и каждый рубль пошел на пользу», – заявил министр спорта Дегтярев.

По новым правилам ЕРАИ перечисляет отчисления федерациям и лигам только со ставок на российские соревнования, оставшиеся средства (около 85%) поступают в РСФ под руководством Дегтярева и распределяются на конкурсной основе.

С момента создания РСФ целевые отчисления букмекеров в адрес Союза биатлонистов России сократилась более чем в 2000 раз, в адрес федерации бокса – в 110 раз.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает