Инфантино о конфликте Израиля и Палестины: «ФИФА не может решить геополитические проблемы. Но мы стремимся использовать силу футбола для объединения в разобщенном мире»

Джанни Инфантино высказался о ситуации в Газе.

«ФИФА стремится использовать силу футбола, чтобы объединять людей в разобщенном мире. Наши мысли – с теми, кто страдает в многочисленных конфликтах, происходящих сегодня по всему миру. И самое важное послание, которое футбол может передать сейчас – это послание мира и единства.

ФИФА не может решить геополитические проблемы, но она может и должна продвигать футбол по всему миру, опираясь на его объединяющие, образовательные, культурные и гуманитарные ценности», – сказал президент ФИФА.