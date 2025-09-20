Бан Станковича на месяц, россияне выступят на ОИ-2026 только как нейтральные атлеты, Петросян выиграла короткую на отборе на ОИ, Марио Фернандес завершил карьеру и другие новости

1. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович за нецензурные выражения в адрес судьи на месяц отстранен от всех соревнований под эгидой РФС, серб пропустит 5 игр, включая дерби с ЦСКА. Дисквалификация не подлежит обжалованию. Пишут, что руководство москвичей склоняется к увольнению Станковича, но спортивный директор Франсис Кахигао против – у него нет кандидата на замену.

Также Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит оскорбительный баннер фанатов «Зенита» про министра спорта Михаила Дегтярева, клуб пригласят на заседание. «Балтика» за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» оштрафована на 10 тысяч рублей . Защитник ЦСКА Милан Гайич дисквалифицирован на 2 игры (одна – условно) за отмашку, испытательный срок – 3 месяца.

2. Россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты , заявила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. МОК объявил критерии участия россиян – они те же, что и в 2024 году, в комиссию по допуску вошли Газоль, Хевертц и Ватанабе. Ковентри сказала : «Мы довольны тем, как это работало в Париже. Решили, что все останется по‑прежнему». Еще россияне не смогут участвовать в параде спортсменов на открытии ОИ-2026.

3. Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу на олимпийском отборе в Пекине, Анастасия Губанова (Грузия) – 2-я, Луна Хендрикс (Бельгия) – 3-я.

У мужчин Петр Гуменник чисто исполнил короткую с двумя квадами и лидирует в короткой программе .

Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс из Литвы лидируют после ритм-танца. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан (Китай) победили в короткой у пар.

4. В FONBET КХЛ «Автомобилист» одолел «Спартак» (5:4 Б), «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» (3:1) в дерби, СКА победил минское «Динамо» (3:2 ОТ) и другие результаты дня. Защитник «Салавата» Зоркин выронил фитнес-браслет на лед и получил 2 минуты штрафа. «Лада» уволила тренера Миронова и назначила Десяткова.

5. Марио Фернандес объявил о завершении карьеры . Защитник выиграл чемпионат России с ЦСКА и «Зенитом» и дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 со сборной России. Также Джером Боатенг завершил карьеру , защитник выиграл 25 трофеев с «Баварией» и стал чемпионом мира с Германией.

6. На чемпионате мира по легкой атлетике Бенджамин и Бол победили на дистанции 400 метров с барьерами, Лайлс и Джефферсон-Вуден – на 200 м, Пичардо – в тройном прыжке.

7. Федерация гимнастики России запретила яркий макияж, стразы и перья на купальниках у юных спортсменок.

8. Китай обвинили в похищении нейроданных теннисистов Янника Синнера и Иги Швентек, пилота «Феррари» Шарля Леклера, горнолыжницы Микаэлы Шиффрин и футболистов «Манчестер Сити».

9. На Гран-при Азербайджана Ландо Норрис («Макларен») выиграл первую практику , а Льюис Хэмилтон («Феррари») был лучшим во второй практике .

10. ЦСКА и Далер Кузяев обсуждают контракт по схеме «1+1», медосмотр бывшего футболиста «Зенита» – на этой неделе.

11. Дэвин Хейни подал в суд на бывшую невесту. Боксер требует вернуть подарки на 350 тысяч долларов – сумки Hermès, часы Audemars Piguet, бриллиантовое кольцо, серьги с бриллиантами и несколько других аксессуаров.

Цитаты дня:

Ротенберг о недопуске на Олимпиаду-2026: «Россия готова побеждать всех, даже Канаду . Сборная жила, живет и будет жить. В декабре проведем крупный международный турнир в Новосибирске»

Медведева ответила на статью Спортса’’ об интервью с Рудковской: «Вы ждете, что я должна много разговаривать с гостями, но это не так. Если буду много влезать, это уже не то пальто»

«Диванные критики завидуют и не хотят встать чем-то заняться . Мы жертвуем здоровьем, я променял детство на футбол». Рожков об осуждении зарплат игроков

Мареска о Стерлинге и Дисаси: «Мой отец 50 лет работал рыбаком, с двух ночи до десяти утра. Вот это трудная ситуация, а не то, что игрок не выходит на поле »

Елена Куличенко: «Не хочу жить в Америке – там опасно . Идешь и высматриваешь постоянно, кто на тебя потенциально может напасть»

Михаил Дегтярев: «Игры в Милане должны стать последними , где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе»

Леброн Джеймс: «Google врет. У меня всего пара тысяч на счету в банке, я на мели»