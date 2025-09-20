Петросян не заявила прыжки ультра-си на произвольную на турнире в Пекине
Стал известен контент произвольной Аделии Петросян на отборе в Пекине.
Российская фигуристка заявила каскад тройной лутц – двойной тулуп, сольный тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, а также тройной флип.
Женская произвольная программа пройдет сегодня, начало – 12.15 по московскому времени, Петросян выйдет в последней разминке (в 16.28).
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости