Петросян не заявила прыжки ультра-си на произвольную на турнире в Пекине

Стал известен контент произвольной Аделии Петросян на отборе в Пекине.

Российская фигуристка заявила каскад тройной лутц – двойной тулуп, сольный тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, а также тройной флип.

Женская произвольная программа пройдет сегодня, начало – 12.15 по московскому времени, Петросян выйдет в последней разминке (в 16.28).

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс
