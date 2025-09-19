  • Спортс
«Балтика» за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» оштрафована на 10 тысяч рублей

«Балтика» получила штраф за оскорбительную кричалку болельщиков про «Зенит».

Команды сыграли вничью в Калининграде (0:0) в матче 8-го тура Мир РПЛ.

В середине первого тайма фанаты «Балтики» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» после падения Николая Титкова в штрафной в борьбе с Дугласом Сантосом.

«Болельщики «Балтики» скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба «Зенит».

Штраф «Балтике» – 10 тысяч рублей», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
